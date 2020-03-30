شاب مصري مصاب بكورونا في المجر: رفضوا إجراء التحاليل لي وعزلت نفسي

كشف حسام الدين محمد الشاب المصري الذي أصيب بفيروس كورونا في المجر تفاصيل تجربته مع الإصابة بالفيروس.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري يدرس في جامعة أمريكية وذهب للمجر لإجراء بعض الدراسات، مشيرًا إلى أن زميلا له أصيب بـ كورونا واكتشفوا أن نتيجته إيجابية وأرسلوا بريدا إلكترونية لزملائه أخبروهم فيه أن زميلهم أصيب بكورونا، لافتًا إلى أن الأعراض بدأت تظهر عليه.

وأوضح الشاب المصري أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت سخونية وسعال ولم تصل لضيق التنفس، مشيرًا إلى أن السلطات المجرية لم تجرِ له تحليل كورونا وقالوا له إن التحاليل لمن يعاني من أعراض ضيق التنفس، لافتًا إلى أنه وضع نفسه في العزل المنزلي فور علمه بإصابة زميله في البرنامج.

ولفت الشاب المصري إلى أنه أرسل لإدارة البرنامج ونصحوه بالبقاء في المنزل وأرسلوا له طعاما ووضعوه أمام سكنه وعزل نفسه عزلا كاملا داخل شقته: "أنا قاعد في البيت مخرجتش من أسبوع وخليت ناس يشتروا لي أكل يكفيني أسبوعين وحطوا الأكل قدام البيت ومشيوا وأنا طلعت جبت الأكل وكنت بغسل إيدي قبل ما أطلع من البيت وكنت براقب الأعراض وباخد خافض حرارة لما حرارتي تعلى".

وتابع: "أنا دلوقتي شبه خفيت والسخونية بتقل والكحة بقت خفيفة بس أنا مكمل العزل لمدة أسبوعين"، موضحًا أن الإصابة حدثت بسبب استهانتهم وعدم تعاملهم مع الأمر بجدية بسبب وجود 13 حالة فقط في المجر.