"السكة الحديد" تعلن تشغيل 5 قطارات إضافية خلال أوقات الذروة

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغل 4 قطارات إضافية وتعديل ميعاد قطارين على الوجهين القبلي والبحري بدءً من اليوم، ليصل اجمالي القطارات الشغالة على خطوط الهيئة إلى 707 قطارات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، بالتوازي مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وبمناسبة عيد القيامة المجيد، أعلنت هيئة السكة الحديد بدءا من اليوم الخميس تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة - أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة - أسيوط، والآخر ما بين سوهاج - القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي.

كما سيتمّ تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة - طنطا، والآخر الإسكندرية - القاهرة لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات الشغالة على كل خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.

جدير بالذكر، أنَّ السكة الحديد تقدم هذه الخدمة خلال 14 ساعة فقط باليوم، وذلك من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.