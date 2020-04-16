للمرة الأولى.. إلغاء تجهيز قطار المفاجآت للوقاية من كورونا

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إلغاء تجهيز قطار المفاجآت للمرة الأولى، للاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الهيئة تواصل العمل على تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة على خطوط الوجهين القبلي والبحري تعمل بكامل طاقتها.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على القضاء على ظاهرة تكدس الركاب داخل عربات القطارات، مشيراً إلى أن جميع مواعيد القيام والوصول من وإلى المحطات منتظمة، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف رسلان، لـ "الوطن"، أن الهيئة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى.

يذكر أن قطار المفاجآت كان يتكون من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و 10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة، حيث كانت تقدم هذه الخدمة سنوياً لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.