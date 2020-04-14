"الزراعة" عن إغلاق الحدائق خلال أعياد شم النسيم: حفاظا على صحكتم

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن الوزارة قررت إغلاق المتنزهات والحدائق التابعة للوزارة؛ خلال أعياد شم النسيم وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة تجري علميات تعقيم المتنزهات والحدائق بشكل مستمر، مؤكدا أنه سيتم إعادة فتحها من جديد لحين القضاء على فيروس كورونا.

وأشار "القرش" إلى أن الوزارة طهرت وعقمت 8 آلاف منشأة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المؤسسات التي تم تطهيرها كثيفة العمالة ومؤسسات مهمة في الدولة.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم لمنع كل أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامتهم.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها.