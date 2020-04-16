"الزراعة" تضع قواعد صرف الأسمدة في المحافظات المطبق بها الكارت الذكي

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزراعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت، وهي محافظات "الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج" على النحو التالي:

كل حائز له كارت فلاح ذكي بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعي يوجه إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح "داخل نطاق المحافظة" ولا تصرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح.

أما الحائز الذي ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو حرر استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يجرى استلام صورة بطاقة الرقم القومي لهذا الحائز، وتصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز، وتحت مسؤوليتهم.

ويجرى التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون مزروعة وليست ضمن الحيز العمراني أو ضمن التعديات وتحت مسؤولية الجمعية.

وأخيرا لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يفوض بالجمعية الزراعية لأحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى أو استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

وقال وزير الزراعة إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء.