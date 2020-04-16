كورونا في الأمم المتحدة.. تسجيل 13 إصابة بالفيروس بين موظفي الـUN

أعلنت اليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أن عدد الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بين موظفي الأمم المتحدة بلغت حتى الأن 13 حالة.

وأشارت المتحدثة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ الحالات عبارة عن حالتين بين موظفي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وحالتين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحالة واحدة بين موظفي آلية التحقيق المستقلة لميانمار، وحالة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية وحالتين بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وحالة بمعهد الامم المتحدة، لبحوث نزع السلاح، و4 حالات بمقر المنظمة المعروف بقصر الأمم في جنيف.