إدارة مصانع "إيجيبت فودز" لـ"الوطن": سياستنا هي الحفاظ على موظفينا.. عدم المساس بأبناء المصنع أولى اهتماماتنا وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان

علمت الوطن ان ادارة مصانع ايجيبت فودز تحرص كل الحرص علي سلامة وبقاء جميع موظفيها، وبإلتزامها الكامل بدعم جميع العاملين وعدم التخلي عن أي منهم هي السياسة القائمة للشركة منذ البداية لأنهم رأس المال الحقيقي للشركة وعدم المساس برواتبهم هي عقيدة الشركة، وبأن الأزمة الحالية ستمر دون وقوع الضرر علي اي من العاملين بالشركة وسيظل الجميع بأماكنهم، لان هذا ما يحتمه دور ومسئولية القطاع الخاص فى الحفاظ علي جميع موظفيه تحت أى ظرف، لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الكورونا وانه من واجب الجميع دعم الإقتصاد المصري من خلال الحفاظ علي العمالة لديه.

كما علمنا ان الشركة ستقوم بصرف مرتبات شهر ابريل في موعدها بالإضافة إلي صرف منحة إستثنائية بمناسبة شهر رمضان لكل العاملين بالمصنع اليوم، ليتمكن جميع العاملين من مواجهة هذة الظروف الصعبة التي تمر علي البلاد.

ونناشد جميع رجال الأعمال المصريين بعدم الإستغناء عن أي من العامليين بمؤسساتهم او تقليل الرواتب وإعتبار هذا جزء لا يتجزأ من مسئوليتنا الوطنية والمجتعية، ولا يجب أن تكون الرؤية محدودة للوضع الحالي ومن الواجب علي الجميع مساندة حكومتنا المصرية في ظل الأوضاع الراهنة.