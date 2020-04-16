"سعد" يقود حملة تطهير ونظافة لشوارع أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة رش وتطهير ونظافة لشوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط، وتفقد خلالها بعض الخدمات الأمنية بالتمركزات والشوارع، شارك في الحملة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ووحدة الكنس الآلي، وبمصاحبة سيارة إذاعة الأغاني الوطنية ضمن خطة المحافظة لتطهير ورش المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.وانطلقت الحملة لتستهدف رش وتطهير منطقة موقف الأزهر وكوبري فيصل وشارع يسري راغب ونقطة شرطة إبراهيم باشا ووسط البلد وشارع 26 يوليو وميدان المحطة ومحطة السكة الحديد من الداخل وشارع الهلالي .

وقال محافظ أسيوط إنه تم توجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع لتكثيف أعمال التطهير بالكلور لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لمواجهة فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن، التي دشنتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل