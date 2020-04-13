محافظ أسيوط يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، عددًا من مكاتب البريد وفرع البنك الزراعي المصري بحي غرب، للاطمئنان على صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتي أقرتها الدولة لدعم الفئات المتضررة من خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة خصصت 213 مقرًا، لتجنب التكدس والتزاحم من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة المواطنين من كبار السن، ووضع كراسي بطريقة منظمة، وعمل سرادقات أمام منافذ الصرف، وضمان مسافات تباعديه بينهم، حرصًا على سلامتهم، وتوزيع الكحول ووسائل الوقاية على المواطنين في المكاتب وأمامها.

كما وزع المحافظ الكمامات على المواطنين بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، وحثهم على الالتزام بمراعاة إجراءات السلامة للحفاظ على صحتهم، وتفاديًا للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط انتظام صرف المنحة في جميع المقرات المخصصة على مستوى المحافظة، من خلال 52 فرعًا للبنك الزراعي المصري، و155فرع مكتب بريد، و5 مدارس، ومركز شباب، منوهًا إلى مد فترة العمل لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا لمدة 4 أيام متتالية.