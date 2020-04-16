شراكة بين "العربية للتصنيع" و"اقتصادية القناة" لتعميق التصنيع المحلي

وقّع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون بين الجانبين.

تعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من امتيازات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.

وأشار "التراس"، إلى أنَّ هذا التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لصناعات استراتيجة مهمة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، موضحًا أنَّ هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

فيما أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية.

وأشار "زكي"، إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات مما يسهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلى رأسها الدول الأفريقية.