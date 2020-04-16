محافظ الجيزة: حملات نظافة مكثفة خلال حظر التجوال

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّ المحافظة أعدت خطة متكاملة لاستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوى النظافة، والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة، خاصة مع انعدام الحركة المرورية، ما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق.

وشدد راشد على مسؤولي هيئة النظافة خلال تفقدة عدد من محطات المناولة بنطاق المحافظة، للاطمئنان على سير العمل بالورديات على مدار اليوم، ومدى التزام شركات الجمع السكني بالتوازي مع جهود الوحدات المحلية والهيئة العامة للنظافة والتجميل، لرفع تجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة بالالتزام بالمعايير الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لحماية العاملين، والخاصة بارتداء الكمامات والقفازات خلال أوقات العمل.

ووجّه المحافظ، مسؤولي الهيئة بالتنسيق مع الأحياء لتنفيذ عدد من النماذج لواجهات جمالية بمحيط محطات المناولة، وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بمحطة مناولة المريوطية، مطالبا باستمرار العمل على ورديات صباحية ومسائية وعلى مدار 24 ساعةن والانتهاء من نقل ناتج الجمع للمقالب العمومية بشكل يومي دون تأخير.

وراجع المحافظ، بيانات الحملات اليومية الخاصة بمحطة مناولة المريوطية التي تصل لـ1600 طن تقريبا لمحطة المناولة الواحدة يوميا، وطالب مسؤولي هيئة النظافة خلال تفقده لمحطة المناولة الوسيطة بكرداسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ميكنة العمل بالمحطة، على غرار باقي محطات المناولة بنطاق المحافظة، للإنجاز في العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الإدارية الخاصة بالمحطة والخاصة بتسجيل وارد الجمع اليومي الخاص بالشركات والكميات التي يتم نقلها للمقالب العمومية يوميا، وكلف بإعداد تقرير يومي عن الأعمال لمحاسبة أي جهة حال تقصيرها في أداء المهام المتفق عليها.