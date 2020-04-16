يوسف زيدان عن الإرهابيين والمتطرفين: اسمهم مجرمين

قال الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر، إنّ الراحل طه حسين حذر من تفشي ما يعرف الآن بالإرهاب والتطرف، موضحا أنّ الحالة المزرية للمنطقة الإسلامية الآن، تتمثل في عدم إدراك ما قاله الأديب الراحل: "ليه مينفعش أقول عليهم إرهابيين ولا متطرفين، لأن اللفظ له خلفية إسلامية، وفي القرآن فيه نص بيقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله)، فبالتالي انت كدا بتأكد له انه عمل الفرض الإسلامي".

وأضاف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنّ هناك العديد من الأحاديث النبوية تقول "جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجئتكم بالذبح"، موضحا أنّه لا يصح أن نطلق على هؤلاء إرهابيين أو متطرفين بل مجرمين، حتى لا يكون لهم أي ذريعة.

وأوضح زيدان، أنّ المجرم يتخذ من الدين ذريعة له لتنفيذ أعماله الإجرامية، لذلك علينا تصحيح الدلالة اللفظية حتى لا يعطي طابع مقدس للإجرام الذي يفعله المجرمين.