إحالة 6 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في القليوبية

أجرى محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، جولة متابعة الوحدة الصحية باجهور الكبرى، حيث لاحظ عدم وجود 6 من الأطباء والعاملين وطاقم التمريض، وجرى عمل الشطب عليهم وعرض مذكرة عرض اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية لإحالتهم للتحقيق.

وأضاف ياسين أن مجلس المدينة، يشكل بصفة يومية حملات مستمرة لمتابعة جميع الوحدات الصحية، والتأكد من مخزون الأدوية وتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة أن الكثير منها منقول اليه خدمات المستشفيات العامة.

وأَوضح نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، أن تلك الحملة شنت بناءا على تعليمات محافظ القليوبية، بضرورة متابعة الخدمات الصحية التي تؤدي للمواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل بها.