التنمية المحلية تعلن غلق الشواطئ والمتنزهات في شم النسيم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات للمحافظين باستمرار إغلاق الشواطئ تماما وعدم السماح بوجود أي مصايف خلال الفترة الراهنة ومع اقتراب مناسبة شم النسيم.

وأضاف "قاسم" لـ "الوطن"، أن الحدائق والمتنزهات مغلقة تماما خلال فترة شم النسيم إلى أن تنتهي فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على استمرار منع الأسواق الأسبوعية بالأحياء والمدن والقرى، حيث تم إلغاء 1500 سوق حتى الآن، وجار المتابعة لعدم عودة الأسواق مرة أخرى خلال تلك الفترة لمنع أى زحام .

وأكد "قاسم"، استمرار التعاون بين الأجهزة، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مؤكدا أن الوقت الراهن لا مجال فيه للرفاهية، تفاديا لأي مشكلات تنجم عن التجمعات.