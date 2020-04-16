الفيوم تحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية خلال شهر رمضان 

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ‏حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية وما يماثلها من أعمال وفعاليات، خلال شهر رمضان المبارك، لمنع التجمعات والزحام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر محافظ الفيوم، قراراً باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة أمام المواطنين المترددين على تلك المناطق، خصوصاً الموجودة على ساحل بحيرة قارون وشواطئها، فضلاً عن الغلق الكامل لمحميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وغلق كافة الطرق المؤدية إلى المعالم السياحية والأثرية، لمنع المواطنين وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها، كإجراء إحترازي لحمايتهم من جميع الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر "الأنصاري" قراراً بإغلاق جميع المحلات التجارية والصناعية والورش المتواجدة بكلٍ من شارع مصطفى كامل ودرب حرازة والشوارع الجانبية والحواري المتفرعة منهما حتى يوم الإثنين المقبل كإجراءات احترازية وقائية، لافتاً إلى استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات الموجودة بهذه المناطق، وذلك تفعيلاً للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.