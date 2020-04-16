المصرية للاتصالات توفر إنترنت مجاني بجميع مستشفيات العزل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، عن تزويد جميع مستشفيات العزل في جميع أنحاء الجمهورية بإنترنت أرضي مجاني بالتنسيق مع وزارة الصحة، في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات لدعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة مستمرة في بذل كل ما في وسعها من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المستجد، مشيرًا إلى ضرورة دعم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأطباء في مستشفيات العزل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من خلال توفير حلول تكنولوجيا الاتصالات التي تضمن تسهيل عملهم.

وكانت الشركة أطلقت عددا من المبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، حيث أتاحد الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن الفيروس بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445.

كما أتاحت الشركة الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وكذلك إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة، للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت عن تخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب وسط إقبال كثيف للاشتراك بالخدمات الثابتة.