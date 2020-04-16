محمد يحيى يتعاون مع نانسي وتامر بعد نجاحه مع إليسا

أعرب الملحن محمد يحيى عن سعادته بنجاح أغنية الفنانة إليسا ”هنغني كمان وكمان”، والتى تخطت حاجز ال3مليون مشاهدة بعد مرور خمسة أيام فقط من طرحها عبر موقع ”يوتيوب".

وقال يحيي في بيان: "سعيد جدا بردود فعل الناس ولأننى شاركت بعمل إيجابي يسعد الناس خلال تلك الفترة الصعبة التي يمرون بها بسبب أزمة كورونا".

وعن كواليس عمل الاغنية، قال يحيى "منذ 10 أشهر طلبت مني إليسا أغاني لألبومها الجديد، فأرسلت لها أغنيتين اختارتهما لتكونا ضمن الألبوم، الأولى من كلمات أسامة مصطفى وتوزيع أحمدعبدالسلام، والثانية من كلمات محمد القاياتي وتوزيع عادل حقي، وبعدها بستة أشهر جاءتني فكرة لحن أغنية (هنغني كمان وكمان)، ووزعها إلهامي دهيمة، وبعدما انتهينا من عمل اللحن والتوزيع طلبت من الشاعر شادي سرور أن يحضر لاستوديو إلهامى دهيمة فجرا ليسمع الأغنية ليكتب كلماتها، وبعدها بخمسة أيام التقينا باستوديو دهيمة وكان شادي قد انتهى من كتابة جزء من الأغنية وأكملها ونحن بالاستوديو".

وتابع: "بعد ذلك أرسلت الأغنية لإليسا، والتي أبلغتني وقتها أنها بالمطار ببيروت في طريقها لفرنسا برفقة عدد من أصدقائها، واتصلت بي بعدما وصلت فرنسا وهي سعيدة وأبلغتني أنها أيضا أعجبت أصدقاؤها عندما سمعوها معها، وقالت لي أشعر أنها تناسب المود الذي أعيشه خلال هذه الفترة".

أضاف: "بعدها بحوالى شهر سجلنا التوزيع النهائي للأغنية، وسافرت إلى بيروت وسجلنا الأغاني الـ 3 خلال أسبوع".

وعن جديده بخصوص التعاون مع نجوم الوطن العربي، قال يحيى: "انتهيت من عمل عدة أغاني للنجوم تامر حسني ونيكول سابا ومايا دياب، بالإضافة إلى أغنية لنانسى عجرم ستكون مفاجأة للجمهور من ناحية الموسيقى".