السكة الحديد: تشغيل 707 قطارات لتخفيف الزحام وصرف مكافأة لخفير لأمانته

واصلت هيئة السكة الحديد، اليوم، أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في توفير ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وأطلقت الهيئة، حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، وينفذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ حركة القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا تشغيل 707 قطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أّنه سيتم توزيع كمامات طبية مجانا على الركاب.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّه جرى تكريم عمرو إبراهيم السيد حسين، خفير مزلقان المنطقة الوسطى، لأمانته وموقفه النبيل وسلوكه القويم، عقب عثوره على 15 ألف دينار كويتي بجوار موقع عمله وإبلاغه عنها، موجّها بصرف مكافأة مالية للعامل نتيجة سلوكه الطيب، معتبرًا ذلك تشجيعًا لغيره من العاملين لحذو حذوه في التحلّي بخلق الأمانة القويم.