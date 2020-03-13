النقل: انتظام الحركة بخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل في بيانها الثاني اليوم الجمعة، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية وإعادة فتح مينائي السويس وسفاجا.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح، وصعد فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي للميناء وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وأشار البيان إلى استمرار غلق موانئ نويبع وشرم الشيخ والغردقة لسوء الأحوال الجوية، وكذلك انتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بالموانئ البحرية.