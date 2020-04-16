محافظ البحر الأحمر: مفيش يخت هيتحرك في البحر أيا كان مالكه

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه منع تحرك المراكب السياحية تماما خلال الفترة الراهنة التي تمر بها مصر، مشيدا بوعي المواطنين في تقبل الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تعلنها الدولة المصرية بشكل مستمر.

وأضاف حنفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أغلق الفنادق تماما أيضا من أجل حماية صحة المصريين.

وعن أصحاب اليخوت الخاصة حال تحركهم والقول أنها ملكية خاصة لنا، قال محافظ البحر الأحمر: "والله لما يكون مين مش هنسمح لحد".

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أنه لن يتم فتح الشواطئ والحدائق العامة خلال شم النسيم مطلقاً، متابعا: "لن نسمح بأي تجمعات ولن ينزل أحد البحر أو يتجول في حديقة".