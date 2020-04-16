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محمود مسلم

22 مليون أمريكي يتقدمون للحصول على إعانة البطالة بسبب كورونا خلال شهر

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أ ش أ
04:25 م | الخميس 16 أبريل 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية إلى 22 مليونا في شهر واحد فقط، مع استمرار تأثير فيروس كورونا على سوق عمل أكبر اقتصاديات العالم.

ووفق لبيانات شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، تقدم نحو 5.25 مليون أمريكي للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 11 أبريل الجاري، مقارنة بإعانات بطالة بلغت 6.62 مليون في الأسبوع السابق عليه، حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم.

وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء للأسبوع المنتهي في 11 أبريل، يمثل انخفاضا عن الأسبوعين السابقين، إلا أنه لا يزال يظهر أن الأضرارالتي لحقت بسوق العمل الأمريكي لا تزال عميقة.