جامعة القناة: مزارعنا توفر السلع الغذائية لعاملينا وللمجتمع الخارجي

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس أهمية الدور الإنتاجي لمزارع كلية الزراعة بالجامعة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، من أجل سد احتياجات العاملين بالجامعة، والتوجه إلى مجتمع القناة من خلال منافذ بيع الجامعة.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة ماجدة هجرس لمزرعة كلية الزراعة، يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، لمتابعة إنتاج المحاصيل المختلفة، حيث استقبلها الدكتور ناصرمندور عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان مغازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، إلى أن جولة رئيس الجامعة اليوم، هدفها الوقوف على أهم الاستعدادات لتوفير احتياجات المجتمع الخارجي من المنتجات مثل الخضر والإنتاج الحيواني والداجني، مشيرًا إلى أنه يُجرى حاليًا زراعة البصل، والفول البلدي، والكوسة، والخيار، والبامية، والباذنجان، والفلفل.