أستاذ تغذية يضع روشتة صيام صحي لمرضى ضغط الدم والقلب والكبد في رمضان

مشاكل عديدة يعاني منها مرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والكبد ومرضى القصور الكلي، وفي الغالب تحد من قدرتهم على الصيام في شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا في ٢٤ من إبريل الجاري، لذلك تقدم «الوطن» روشتة لإتباع نظام غذائي جيد للذين يعانون من هذه الأمراض، على لسان الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث.

وتقول سوزان، إنه يجب التوقف عن الصيام والإفطار عند الشعور بالدوخة أو الإغماء، عند ارتفاع الضغط إلى 110/170 أو إذا ما هبط ضغط الدم هبوط حاد، ومن الضروري تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، فضلاً عن تجنب المقالي والأغذية عالية الدسم والدهون.

وأضافت "سوزان"، يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء والتركيز على الأسماك والطيور والبروتين النباتي، وتناول البقوليات مرتين بالأسبوع على الأقل، وكذلك السمك المشوي، مشددة على ضرورة تجنب الحلويات واستبدلها بالفواكه، واستخدام منتجات الألبان، وتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم كالموز والمشمش والمكسرات غير المملحة، والقيام بنشاط بدني خفيف.

أما عن مرضى الأمراض القلبية، تقول أستاذ مساعد التغذية، إنه يفضل عند إعداد الطعام يفضل الشواء أو السلق أو الطهو بالبخار أو في الفرن وتجنب القلي والتحمير، وتقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة، مشددة على عدم تناول المقالي والأغذية عالية الدسم والدهون.

ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمي، يجب عليهم التوقف عن تناول الطعام عند الشعور بالشبع، وتقسيم وجبة الافطار إلى وجبتين صغيرتين، بحيث تكون الوجبة الأولى بمثابة منبه بسيط للجهاز الهضمي، ويفضل أن تشمل الفواكه، وحبة تمر، وطبق من الحساء، وسلطة خضار، ونوع من الأطعمة النشوية كالخبز أو الفريك أو البرغل أو البطاطا.

وتابعت، يفضل تناول الطبق الرئيسي مثل اللحوم أو السمك، بعد ساعتين من استهلاك الوجبة الأولى، حيث تكون انزيمات الجهاز الهضمي جاهزة للهضم.

وأكدت أنه يجب الإفطار فوراً لمرضى الكبد في رمضان، عند شعور المريض بدوخة وزغللة أو تعرق أو عدم تركيز، مشددة على ضرورة تجنب الإجهاد والتعرض للشمس أثناء فترة الصيام، وعدم إهمال تناول الأدوية وكما وصفها الطبيب المعالج، بجانب الحرص على تقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار على دفعات، وتجنب ملء البطن، وتقليل تناول الملح، والابتعاد عن المقليات والأكل الدسم والسمن والزبدة.

أما عن الأشخاص مرضى القصور الكلوي، أكدت "سوزان"، أنه يجب مراجعة طبيب الكلى المختص عند ظهور أي أعراض مرضية جديدة، والالتزام بكمية السوائل الموصى بها من قبل الطبيب المعالج، وعم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون مثل الزبدة والسمن المهدرج والمحضرة عن طريق القلى بالزيت.

وتابعت: يفضل عدم الإكثار من تناول الحلويات الرمضانية، والتقليل من تناول التمور لاحتوائها على البوتاسيوم، مشددة على ضرورة منع استخدام الغذاء المعلب لأنها تحتوى على كميات عالية من الصوديوم، والفسفور والبوتاسيوم، مشيرة إلى أنه هناك مجموعة من النصائح لصيام صحي لمرضى حصوات الكلى، أهمها تناول كميات وافرة من السوائل، والإقلال من تناول اللحوم الحمراء وملح الطعام وتقليل الأوكزالات الموجودة فى السبانخ والطماطم والمكسرات، فضلاً عن الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، وتجنب التعرض للمجهود الشديد أثناء النهار وتجنب التعرض للحر الشديد.