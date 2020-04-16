عاجل.. رئيس الوزراء: غلق كامل للمحال والمولات يوم شم النسيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن توجه الحكومة يوم الاثنين المقبل في شم النسيم هو الإجراءات المتشددة، وسيكون يوم شم النسيم لع نفس جراءات الجمعة والسبت وغلق كامل للمحال التجارية والمولات.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل لغلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام وأتوبسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن شم النسيم مناسبة وطنية مرتبة بالأعراف المصرية، وناقشنا خلال الأيام الثلاث الماضية وتابعنا مع المحافظين "حريصين على استمرار السيطرة على الفيروس، وإدارة المنظومة والأرقام طبقا للمقررات ويهمنا جدا الحفاظ على هذا السياق".

وأضاف مدبولي، أن حجم التواجد بالشوارع على مجار الثلاث أيام السابقة "لابد من وعي المواطن وتجنب المسافات الكبيرة على المستوى الشخصي والفردي، والإستفادة من وسائل الوقاية، وتوجهنا يوم الاثنين المقبل الإجراءات المتشددة، يوم شم النسيم نفس جراءات الجمعة والسبت وغلق كامل للمحال والمولات".

ولفت مدبولي: "غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام وأتوبسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ".