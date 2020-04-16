أستاذ بالقومي للبحوث يضع روشتة للنوم والتغذية بشكل صحي خلال شهر رمضان

يخلط الكثير من المواطنين بين النوم بشكل كثيف والتغذية في شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا يوم ٢٤ من إبريل الجاري، إلا أن هناك العديد من الطرق الصحية للنوم والتغذية يجب على الإنسان إتباعها بشكل جيد في شهر رمضان، أهمها النوم الجيد من حيث عدد الساعات وعمق النوم يرتبط ارتباط وثيق بالتركيز والإدراك.

يقول الدكتور يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن النوم يعتبر من أهم وظائف المخ، موضحاً أن النوم الجيد من حيث عدد الساعات وعمق النوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتركيز والإدراك والحالة المزاجية، بجانب ارتباطه بالسمنة ومقاومة الأنسولين والحالة المناعية للجسم.

وأضاف"يسر"، أن قله النوم وعدم انتظامه يقلل المناعة، مشيراً إلى أنه هناك مجموعة من المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك لكونهم ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، موضحاً أن هذا يرتبط بقلة التركيز والذاكرة وزيادة العصبية وزيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن.

وأكد أن النوم يعتمد على كمية ونوعية النظام الغذائي، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن الحرمان أو الإفراط من بعض الطعام يؤدي إلى انخفاض في مدة النوم أو جودته، وقد ثبت أن توفير بعض الأحماض الأمينية الأساسية يحسن النوم من خلال عملها على تخليق ناقلات عصبية معينة مثل السريتونين، والتريبتوفان وهو حمض أميني لا يستطيع الجسم صنعه، ويجب أن يحصل عليه الإنسان من الأطعمة التي يتناولها، موضحاً أنه بمجرد أن يعبر التربتوفان حاجز الدم في المخ للوصول إلى المخ، فإنه يستخدم لصنع هرمون يسمى السيروتونين ويعمل السيروتونين داخل الجسم لتعزيز الشعور بالنعاس والهدوء والاسترخاء.

ولفت، إلى أنه بدون مستويات كافية من السيروتونين، يواجه الإنسان صعوبة في الشعور بالنعاس بما يكفي للراحة بشكل سليم، موضحاً أن الحصول على ما يكفي من التربتوفان للعقل للنوم جيدًا أثناء الليل هو الجمع بين تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مع طعام غني بالكربوهيدرات، مشدداً على ضرورة عدم تناول وجبات دسمة أو كبيرة قبل النوم مباشرة، وكذلك البعد عن تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة في المساء.

وتابع، أستاذ التغذية الطبية، أنه يجب تناول وجبة خفيفة قبل النوم تجمع بين مصدر غذائي مُركّز للتربتوفان مع طعام صحي غني بالكربوهيدرات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأطعمة الصحية الغنية بشكل طبيعي بتربتوفان مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة بما في ذلك الأرز والعدس والحمص والبندق و الفول السوداني والبيض، فضلاً عن أنه هناك وجبات صحية ووجبات خفيفة تجمع بين الأطعمة الغنية بالتريبتوفان مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يجب تناولها مثل الأرز باللبن وخبز كامل الحبة مع الحمص والزبادي والجبن.