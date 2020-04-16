 مجموعة السبع تدرس إعادة الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا

استعرض قادة مجموعة السبع، اليوم، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الجهود المنسقة فيما بين دولهم لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بصورة مشتركة منذ اجتماعهم السابق في 16 مارس الماضي وبحثوا الخطوات المقبلة لاستعادة الصحة والسلامة والرخاء لشعوبهم.

وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم، أن هذا جاء خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة مجموعة السبع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واتفق القادة على استمرار الالتزام باتخاذ كل التدابير الضرورية على نحو منسق عالميا لمواجهة قوية لهذه الأزمة الصحية وما تسببت فيه من تداعيات إنسانية واقتصادية والسعي للتعافي القوي منها بصورة قابلة للاستدامة.

ونبه القادة إلى أن دول مجموعة السبع تساهم سنويا بأكثر من مليار دولار لمنظمة الصحة العالمية، كما تركزت المناقشة في معظمها على نقص الشفافية وسوء الإدارة الحاد للوباء من قبل المنظمة، وطالبوا بمراجعة دقيقة لها وبعملية إصلاحية بها.

وبحث القادة كذلك المشاركة في مجال الأبحاث العلمية لمواجهة الوباء ونشر نتائج تلك الأبحاث وإتاحة الدخول إلى أقوى الموارد الإليكترونية بما يساعد في ذلك.

وذكر القادة أنهم كلفوا حكوماتهم بالعمل سويا على إعداد اقتصاداتهم لإعادة فتح الأنشطة بصورة تحافظ على سلامة المواطنين وتسمح بإعادة النمو الاقتصادي في ظل أنظمة صحية مرنة وسلاسل إمدادات موثوق بها .

وفي سياق متصل، قال بيان أوروبي، إن الرئيسين شارل ميشيل، وأورسولا فون دير لين وقدما تحديثًا عن إجراءات الاتحاد الأوروبي المستمرة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الانتقال الأخضر والتحول الرقمي سيكونان عنصرين مهمين في خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأوروبي للتعافي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

الاتحاد الأوروبي سيستضيف حدثًا دوليًا للتعهدات عبر الإنترنت في 4 مايو المقبل

وشددا المسؤولان الأوروبيان، على أن مجموعة السبع ستضطر إلى قيادة الجهود العالمية لبناء عالم ما بعد "أزمة كوفيد 19"، بالتعاون القوي مع المنظمات الدولية القائمة ومع الإبقاء على تعددية الأطراف في صميم العمل المشترك.

وفي هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستضيف حدثًا دوليًا للتعهدات عبر الإنترنت يوم 4 مايو المقبل لتعزيز الاستعداد العالمي وضمان التمويل الكافي لتطوير ونشر لقاح ضد كوفيد 19 .