خالد الجندي عن تهنئة الأقباط: هل تهنئة صديقك بزواجه تعني مشاركته؟

دعا الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للأخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم، متمنياً لهم السعادة والفرحة، لافتاً إلى أن هناك فرقاً بين تهنئة الأقباط والمشاركة.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن المشاركة تعني "لكم دينكم ولي دين"، فضرب مثلا أنه عند تهنئة صديقك بمناسبة زواجه هل من الممكن أن تشاركه في زوجته؟ لا يجوز، هكذا الحال عند تهنئة الأقباط فهي تطيب الخواطر "أن تبروهم وتقسطوا إليهم".

وتابع، أن القرآن الكريم سمح بالزواج من أهل الكتاب، مؤكداً أننا "نستحي من خطابات السلف العقيم والإخوانجي التحطيمي الذي نرفضه تماما، فنحن في مصر لنا طبيعة خاصة لا تتنافي مع قيم الدين، فالنهي عن تهنئتهم موجود بالفعل في السنة الشافعية والحنابلة، لكن المالكية والأحناف يقولون يجوز تهنئتهم بأعيادهم ومناسبتهم".

وأوضح، أن "كل الذين قالوا بالتحريم ليس عندهم نص صريح في المسألة إنما تعسف بالتقويل، وأننا نفرح لفرحتهم، فالروم كانوا مسيحين وعندما بشر الله المسلمين بانتصار إخوانهم من الروم جاء نص في سورة الروم (ألم غلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)"، مؤكداً أننا "سنفرح لفرح أخواتنا الأقباط".