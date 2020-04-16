بسمة وهبة تحذر من الإخوان: "بيموتوا في المزايدة وتشويه صورة مصر"

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من الانسياق وراء تضليل جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها المغرض، الذي يعمل على تصدير صورة سلبية عن الدولة المصرية.

وأضافت وهبة، خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on": "أكيد تعودنا إن الإخوان متربصين ومشككين ومخادعين وهذا أمر ليس جديدا عليهم"، مشددة على أن السبب وراء هجوم الإخوان على مسلسل الاختيار كونه فاضح لهم كما يظهر تضحيات القوات المصرية في حفظ أمن وأمان الدولة المصرية."

وتابعت: "بيموتوا في المزايدة على مصر وتشوية صورتها ويستغلوا أي شيء له علاقة بالدين من أجل استخدمه في تشكيك الناس في الدولة المصرية وتصدير صورة أن الدولة المصرية تحارب الإسلام ".

وأكدت أن كذبهم وتزييفهم مفضوح، كون كافة الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية، تهدف إلى منع التجمعات حفاظاً على صحة المصريين، ولا علاقة له بالدين على الإطلاق، وتابعت: "نغمة الإخوان الجديدة أنتم بتعلموا مسلسلات وبتغقلوا المساجد رغم أن فيه كورونا كلام مردود عليه ومفضوح.. هل اعترضتم على وقف الشعائر الدينية في تركيا ومسلسلاتها شغالة عادي جداً ولم نسمع صوت إخواني واحد يقول إن ده ضد الدين".

وشددت على أن هدف الجماعة الإرهابية هو تشوية صورة مصر وليس الدفاع عن الدين كما يدعون، كونهم متاجرين بالدين ويبحثون عن أى شئ ينالون به من الدولة المصرية وتسخيره في مخططهم الهدام.