بسمة وهبة تحذر من "الفسيخ": "كده هيبقى حظر تجول كامل ومش هنشوف الشارع"

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين من النزول والاحتفال في يوم شم النسيم المقبل، مؤكدة أن تبعات هذه الاحتفالات والتجمعات سيكون خطيرًا.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الناس تؤذي أنفسها والآخرين بهذه التجمعات التي تمثل خطرًا كبيرًا يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.. كلنا محبوسين ونتبع التعليمات عشان البلد كلها، لكن معقولة الاستهتار يوصل للدرجة دى والناس تحجز أماكن يوم شم النسيم، وتحجز من دلوقتى أوردرات رنجة وفسيخ.. لو مش خايفين على حياتكم خافوا على حياة أسركم وأولادكم".

وواصلت: "الفسيخ بعيد عن أزمة كورونا خطر.. وكل شم نسيم المستشفيات مش بتلاحق على حالات التسمم بسبب الفسيخ.. فماتجبروش الدولة إنها تطبق الحظر الكامل ووقتها محدش هيشوف الشارع.. لا شغل ولا غير شغل".