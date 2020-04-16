"أوقاف الأقصر" تشكل لجنة لمتابعة إغلاق المساجد أثناء صلاة الجمعة

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تشكيل لجنة من قيادات المديرية للمرور على مساجد المحافظة للتأكد من غلقها.

وأشار "عبدالدايم" إلى استمرار تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام، كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوي والمرور على المساجد غدًا الجمعة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم تفعيل تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد في صلاة الجمعة والجماعات، وذلك حفاظًا على المواطنين، ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونًا.