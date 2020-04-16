بسمة وهبة: على من تهكموا على زيارة وزيرة الصحة للصين مراجعة أنفسهم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الذين تهكموا على زيارة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين في السابق عندما حملت رسالة تضامن من الدولة المصرية، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، عليهم تصحيح موقفهم الآن عقب الهدية الطبية التي وصلت من الصين إلى مصر أمس.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل بقوة من أجل حماية صحة المصريين، من جائحة كورونا، وعلى المصريين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلن الجهات المعنية بشكل مستمر.

وعلقت على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخمس بشأن الإجراءات الجديدة التي ستتبع الدولة المصرية، خلال شم النسيم، قائلة: "كل شيء قافل يوم الاثنين، ورئيس الوزراء كان ناقص يقولنا إن ده مش ويك أند أقعدوا في البيت".