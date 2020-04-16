ضبط مكتبة ومحال مستحضرات لبيعهما كحول وكمامات في بني سويف

ضبطت حملة من إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، مكتبة وشركة توزيع مستحضرات التجميل، لاتجارهما في الكحول والكمامات بمدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين.

وكشف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن شن عدة حملات بواسطة التفتيش الصيدلي لضبط المنظومة الصحية والسوق الدوائي في اطار جهود ضبط منظومة الأسعار بالمديرية من خلال تشديد الرقابة وضبط المتلاعبين بالأسعار والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال إشراف ميداني مباشر من الدكتورة مديرة إدارة الصيدلة ببني سويف الدكتورة دعاء رمضان، والدكتور عبدالرحمن محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى توجه حملة تفتيش إثر معلومات توافرت لدى إدارة الصيدلة، تفيد بيع بعض المكتبات والمحلات لمستحضرات تجميل بالاتجار والمضاربة في أسعار منتجات الحماية والوقاية من كحول ومستلزمات عناية تحتوي على الكحول وكمامات، وذلك من خلال تكليف فريق من مفتشي الصيدلة بالمديرية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك ببني سويف، حيث أسفرت عن ضبط مكتبة تتاجر في هذه المستلزمات، وجرى ضبط كميات من الكحول والكمامات مجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة إحدى شركات الاتجار في مستحضرات التجميل، تتاجر في الكحول ومستحضرات الوقاية المحتوية على الكحول والأعشاب الطبيعية، وكذلك المروجة لها بالاثر الطبي، وجرى ضبط المخالفات وتحرير المضبوطات تحت تصرف النيابه وعمل محضر بالواقعتين.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواصلة حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ بني سويف على أن أجهزة المحافظة التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لن تسمح بأي شكل من مخالفة القانون واستغلال بعض النفوس المريضة الظروف الراهنة في رفع أسعار السلع الأساسية أو التأثير السلبي على توفير متطلبات واحتياجات المواطنين، قائلا: "أجهزة المحافظة الرقابية بالمرصاد لكل المخالفين وسنضرب بيد من حديد، ولن نسمح بأي نوع من المغالات في احتياجات المواطن من السلع الأساسية سواء دواء ومستلزمات طبية أو سلع غذائية".