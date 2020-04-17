بعد حديث السيسي.. خبراء يوضحون كيفية الحفاظ على مخزون البترول الاستراتيجي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات ووزيري العدل والبترول، وخلال الاجتماع وجه الرئيس بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، حسبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن حديث الرئيس السيسي جاء كإجراء استباقي بعد اجتماعات منظمة "أوبك" والتي اتفقت على خفض إنتاج النفط للمساعدة في ارتفاع أسعاره مرة أخرى، بعدما انخفضت أسعاره بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة حيث وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا خلال الفترة الحالية، بعدما كان يتجاوز سعره 60 دولارا.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن الفترة المقبلة غير واضحة المعالم للعالم أجمع، فالاقتصاد العالمي غير متوقع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك عدة دول تحدثت عن محاولات تأمين الاقتصاد العالمي والغذاء وغيرها من بعض السلع الاستراتيجية التي يحتاجونها.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي يكون بترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى الفترة الحالية هي أنسب فترة للشراء النفط وتخزينه لأن معدلات أسعاره منخفضة وتعد فرصة مناسبة لمصر.

من جانبه، أكد البرلماني محمود عطية عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الحفاظ على المخزن الاستراتيجي يكون بترشيد الاستهلاك من المخزون الحالي، والاعتماد على أنواع الطاقة الأخرى مثل الكهرباء والحفاظ على مستوى مخزون النفط.

وأضاف عطية لـ"الوطن"، أن الفترة الحالية تعد أنسب الفرص للشراء، لأن السعر الحالي لن يحدث مجددا في المستقبل، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ إجراء قوية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للعام المقبل، لذا من المتوقع أن تشهد موازنة العام المقبل تغيرات كبيرة.