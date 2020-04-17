كريمة: الرسول صلى التراويح في حياته كلها 9 سنوات فقط

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن صلاة التراويح تحتاج إلى تصويب أو ترشيد في ذاكرة الناس، لافتاً إلى أنه لا يشترط لصلاة التراويح أو القيام المسجد، الجماعة، وختم القرآن.

وأضاف كريمة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلي التراويح في حياته 9 سنوات فقط منذ فرض الصيام، وصلاة القيام ليلتين فقط فلما وجد الناس اجتمعوا لليلة الثالثة لم يخرج إليهم.

وتابع، أن سيدنا أبو بكر الصديق في خلافته الراشدة شغل بمقاومة المرتدين، المتنبئين، مانعي الزكاة، وشغل بجمع القرآن الكريم فلم يروِ ولم يثبت عنه أنه صلى صلاة التراويح جماعة في المسجد.

وأوضح، أنه في بداية خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي دخل قدرا بعد أن أدى صلاة العشاء والسنن فوجد عدة جماعات الرجل يصلي بالرحت، ولنفسه، ورجل يصلي باثنين فقال عمر ماذا لو جمعت هؤلاء الناس على إمام واحد فجمعهم على رجل سيط "صوته عالي"، فكانت أول مشروعية في سنية الجماعة لصلاة التراويح، وأقرب مثال على ذلك حرب أكتوبر كانت في العاشر من رمضان ولم يصلوا صلاة التراويح للعدوان الإسرائيلي الغادر عليهم.

واستكمل، أن صلاة التراويح تصلى في البيت لا بأس يصليها فردا أو مع أسرته مع أخذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية الوقائية ولا مانع بالصلاة في البيوت وقد غاب عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلينا صلاة النوافل في البيوت وليست في المساجد.