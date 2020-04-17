طارق الشناوي يكشف سر كره الإخوان للدراما الوطنية: ولاؤهم ليس لمصر

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه سعيد بعرض مسلسل "الاختيار"، خلال السباق الرمضان، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد منسي، لأنه تكريم لروح عظيمة.

وأضاف الشناوي خلال مداخلة حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "ونحن مقصرون في حق أبطالنا وتاريخنا الوطني، وهذا الأمر استعادة للروح الوطنية حيث تعود على الشاشة، وضحى بنفسه حتى يعيش المصريون بخير، وأمير كرارة نجم جماهيري".

وتابع: "أمير كرارة عامل ثنائية قوية مع بيتر ميمي، وبطولات الشهداء، والنوعية دي من الأعمال الفنية بتقلب الإخوان، بيخافوا من الدراما الوطنية عشان ملهمش ولاء لمصر، وإحنا ولاءنا لمصر والوطن ولترابها، هم بيقولوا طز في الوطن".

وأشار إلى أن السيناريست الكبير وحيد حامد سيقدم الجزء الثالث من مسلسل الجماعة: "وغضب الإخوان لأنه عمل مسلسل بالوثائق والحقائق، حاسين الصدق بيوصل، ودي حقيقة شافتها عنينا، ولما بتجسد بالدراما، فالملايين هيشوفوها".