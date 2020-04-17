"الوزراء": عدم تنبه الدول لخطر التجمعات مبكرا سبب تفشي كورونا بها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن بعض الدول شهدت نكبات فيما يخص كورونا نتيجة وجود أعياد أو احتفالات دينية متزامنة مع وجود فيروس كورونا المستجد دون اتخاذ الحيطة والحذر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "وجود الاحتفالات وعدم منعها نتج عنه نشر الفيروس، وشم النسيم يقع ضمن هذه الاحتفالات الشعبية لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وجود التجمعات في الشوارع وغلق الشواطئ والحدائق".

وتابع: "المحافظات الساحلية تنبهت مبكرا، وبدأت تتخذ إجراءات وقائية لمنع الزحام، وبعضها منع الدخول للمدن الساحلية بالمحافظات، وبعضها وضعت نقاط تفتيشية على الطرق المؤدية للمحافظة".