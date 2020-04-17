"الوزراء": يجب أن يكون المواطن عونا للحكومة وليس عامل ضغط عليها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المواطن يجب أن يكون عونا وسندا للحكومة بدلا من أن يكون عامل ضغط واستنزاف للدولة.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "أقل ما تساعد به بلدك إنك لا تتحول لمصدر للإزعاج، ولا تخالف القواعد والإجراءات الاحترازية، ومجرد إن المواطن يروح تجمعات في مكان عام بيكون عامل ضغط على الأجهزة الأمنية لفض هذه التجمعات".

وتابع: "ومن يومين شوفنا استشهاد أحد ضباط الشرطة وهو نفسه الجهاز اللي بيحارب الإرهاب هو نفسه الذي يعمل لتنفيذ حظر التجول عشان كدا لازم كلنا نساعد بعض".

واستطرد أن الدولة تبذل كل جهدها لإراحة المواطن والحفاظ على سلامته.