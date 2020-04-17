الوزراء: الدولة لا تتهاون مع زيادة أسعار السلع أو احتكارها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بشكل عام تشدد رقابتها على الأسواق في ظل أزمة كورونا الحالية ولا تتهاون مع أي تحاوز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "البعض يرفع الأسعار أو يحتكر بعض السلع مستغلا هذه الأزمة، لكن الدولة متنبهة لذلك، وضبطنا العديد من القضايا بهذا الشأن وتم تحويل الجميع لمحاكمات عاجلة".

وشدد على أن المواطن أيضا يجب أن يكون إيجابيا وإذا استشعر وجود أي تلاعب أن يبلغ سواء باتصال تليفوني أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وعن يوم الأحد، أوضح أنه يوم عمل عادي في الحكومة والمستثنى هم الذين صدر من جانب عملهم إجازة مثل البنوك والبورصة المصرية، وكذلك الأقباط بسب أعيادهم، "ماعدا ذلك فيوم الأحد سواء قطاع العام أو قطاع الأعمال العام هو يوم عادي".