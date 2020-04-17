محافظ الفيوم: لن نستقبل وافدين للمحافظة في هذه الأيام

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة لن تسمح بدخول القادمين من خارجها وسيُمنعون من الدخول أيا كان الاتجاه القادمين منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أنه سيتم إرجاعهم و"لن نستقبل وافدين بهذه الأيام ولو فيه حد من أهالي الفيوم حب يتحرك من مكان لمكان هنرجعه لمكانه".

وتابع: "القرارات مؤلمة ولكن إحنا في ظروف استثنائية للغاية، ونشهد شيء لم نشهده منذ 100 عام، والإجراءات صعبة والموقف صعب، ولازم نبقى كلنا متحملين هذه الصعوبة ولازم يكون المواطن خايف على نفسه وعلى أسرته".

وأكد محافظ الفيوم أن ضرر كورونا ليس فرديا لكنه ضرر جماعي وليس حرية شخصية على الإطلاق.