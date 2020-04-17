محافظ كفر الشيخ: اتخاذ إجراءات قوية لمنع التجمعات بشم النسيم

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها ليوم شم النسيم فهي مفعلة تنفيذاً لسياسة الدولة بصفة عامة، لافتاً إلى أن كافة المنتزهات والمسطحات الخضراء، بالإضافة لوجود 120 كيلو على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقرى ومدن على الساحل ونهر النيل ومراسٍ نهرية كل هذا مغلق تماماً.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم غلق كل الأماكن التي من الممكن أن يتجمع فيها المواطنين، مشدداً على ضرورة التزام المنزل وتناسيه مؤقتاً حتى ترجع الأمور لطبيعتها ويتلاشى فيروس كورونا.

وتابع، أن الأيام الماضية شهدنا سيارات متوجهة لمصيف بلطيم فتم حظر الدخول له إلا للمقيمين الفعليين وسيتم إغلاقه تماماً يومي الأحد والاثنين ومنع الدخول والخروج وتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والأمنية فالشخص الذي يدخل يجب أن يكون مالك وحدة في الداخل وعليه إثبات ذلك ويتم إخطاره بعدم النزول إلا في أضيق النطاق للحصول على حاجته من مواد غذائية أو دوائية وخلافه.