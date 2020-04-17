رش وتطهير منطقة النجع الطويل وأبو الجود ونجع الفاخورة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر حملات مكثفة للقيام بصفة دورية، لتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت والمنازل بنطاق المدينة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أيمن الشريف، رئيس المجلس، إن الحملات قامت برش وتعقيم منطقة النجع الطويل بنطاق حى شمال وأبو الجود بنطاق حى وسط ونجع الفاخورة بنطاق حى المطار.

وأضاف الشريف أن رئاسة حي شمال قامت بتنفيذ حملة تطهير استهدفت شوارع مصنع الثلج والمخبز البلدي، وشارع راجح وشارع قهوة السلطانة، إضافة إلى تطهير 15 شقة.

وتابع في حي وسط تم تنفيذ حملة رش وتطهير جميع شوارع أبو الجود وحواريها، وفى حي المطار تم تنفيذ حملة رش وتطهير للمرة الثانية على مدار اليوم، واستهدفت الحملة نجع الفاخورة ومدخل اللاجاجوة، لافتا إلى أنه جارٍ استمرار الحملات اليومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.