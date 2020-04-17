عكاشة عن عملية الأميرية: الحسم تأخر بسبب حرص "الداخلية" على الأهالي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مراهنة التنظيمات الإرهابية على انشغال الأجهزة الأمنية في إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، خاسرة.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يعرض عبر "القناة الأولى"، أن التنظيمات الإرهابية حاولت استثمار هذا الانشغال بالتسلل إلى مناطق جديدة في وسط القاهرة، بأحياء رئيسية مثل المطرية والأميرية، حيث تزود خلايا، أسلحة كي ينفذوا قائمة من الأهداف مستقبليًا.

وتابع: "الجهاز الأمني يحمل أعباء كبيرة جدًا في الوقت الراهن، ولكن بالتوازي يعمل على جمع المعلومات من خلال خريطة معلوماتية يجرى تحديثها بشكل مستمر، حيث حضر في اللحظة المناسبة، لضبط خلية الأميرية".

وأردف: "ما حدث يسبقه جهد كبير، يقظة وإدراك ومذاكرة لسيناريوهات، حيث تدرك الأجهزة الأمنية المخاطر الأمنية والقوات المسلحة تدرك أيضَا أن مصر تواجه إرهابا عابرًا لحدود الدول وينتقل من دول إلى أخرى، ووجود خلية بهذا العدد في منطقة سكنية، وهذا القدر من التسليح الذي جرى الإعلان عنه من بنادق خرطوش ورشاشات بالأميرية والمطرية، في هذه الفترة الزمنية الخاصة باحتفالات المسيحيين، كان المطلوب من القوات الأمنية تأمين أرواح السكن، وكأنها تعمل بالشوكة والسكين، وهو ما جعل العملية تستمر لمدة 4 ساعات".

وأشار، إلى أن عمليات القوات الأمنية في سيناء تستغرق ساعة على الأكثر، حيث يجرى بعدها تطهير وتطويق المكان ونقل المتهمين وحيازة المضبوطات: "والحمد لله لم يصب أهالي منطقة الأميرية بأي سوء".