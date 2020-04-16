خالد عكاشة: الضربات الاستباقية تصنف بأنها ذروة النجاح الأمني

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بقدر حزننا بفقدان الشهيد محمد الحوفي الذي لقي ربه أمس خلال العملية الأمنية ضد الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة، إلا أن هناك شعورا بالفخر يطوق أعناقنا بأن أحد الشباب الوطني الحقيقي يتقدم في الصفوف الأولى للعمليات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الشهيد محمد الحوفي ضحى بروحه من أجل حماية الوطن، مؤكدا أن توقيت الضربة الأمنية كان مهما، لافتا إلى أنه في العلوم الأمنية تعتبر الضربات الاستباقية ذروة النجاح الأمني.

وأشار "عكاشة"، أن الخلية الإرهابية كان لديها مخزن أسلحة تم الكشف عنه بالمطرية، متابعا: "وصول جهاز المعلومات لهذه الخريطة المعلوماتية، ووضع قوات مكافحة الإرهاب في مكانها المناسب، وإحباط قائمة عمليات طويلة متوقع أن تستهدفها هذه الخلية، تشكل الملمح الكبير للنجاح للي كنا بصدده أمس".