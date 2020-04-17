المقرحي: السيسي لديه بعد نظر في الأمور فهو هدية السماء لمصر

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشعب المصري يتعشم في الرئيس ووزير الداخلية ورجال الشرطة المنتشرين في ربوع البلاد خيرا، وذلك لحمايتهم من الإرهاب وتأمينهم أثناء حظر التجوال الذي تم فرضه لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه يجب على المستهترين الذين لم يقدروا الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا الحذر والحرص، لافتاً إلى أننا اتخذناها في توقيت مناسب في حين أن هناك دولا عظمى مثل أمريكا وصل عدد المصابين بها إلى 40 ألفا خلال 24 ساعة فقط.

وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية السماء لمصر فهو لديه بعد نظر وتوقع للغد، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالإجراءات التي اتخذتها مصر مبكراً في مكافحة فيروس كورونا.

وتابع، أن الشعب يقف بجوار الرئيس في قرارات الإصلاح الاقتصادي وأننا نحصد اليوم نتيجة هذه القرارات.