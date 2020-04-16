مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح لماذا استهدف الإرهابيون الأميرية

قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجماعات الإرهابية اختارت منطقة الأميرية لأنهم عندما يذهبون إلى مكان فيه صحراء أو مزارع يكون سهل اكتشافهم، لافتاً إلى أننا لا ندري ماذا كانوا يستهدفون هل كنيسة معينة قريبة، لأنهم لم يكونوا بكل أسلحتهم وأجهزتهم ومتفجراتهم إلا في حين استهدافهم مكانا قريبا من الهدف في الأميرية.

وأضاف البسيوني، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أنه عند الاطلاع على دفتر أحوال الحوادث الجنائية "سرقات، خطف" نجدها في تراجع ويرجع ذلك لأكثر من سبب منها أن الحرامي عنده ضمير بيقول "هي الناس ناقصة" بالرغم من أنه من الممكن أن يكون محتاجا، لكن هؤلاء الـ7 الذين تم قتلهم اتسموا بالخسة وأعوانهم ومن يحرضهم والذين يكفروننا لكن في الحقيقة هم الكفرة فالإرهابي كافر لأنك كفرت بكل القيم والمبادئ الإنسانية، فنحن في توقيت لا يجوز فيه أي عمليات إرهابية فنحن نحارب فيروسا على مستوى العالم.

وتابع، أنه من الجهل لديهم لأن الأجهزة الأمنية تكون نشطة وفي الظروف والمناسبات تزيد من خططها الأمنية ومن نشاطها، مشيراً إلى أن اختيار مكان الأميرية لأنها قريبة جداً من منطقة المطرية ويفصلهم شارع واحد ويمكنهم من خلالها النزول على منطقة العباسية والكنائس أو أكمنة وغيرها.

وأوضح أنه أيا كان مخططهم سوف يصيب أبرياء ومدنيين، مؤكداً أن الشرطة أثناء معركتها مع الإرهابيين حافظت على المدنيين وكان من الممكن أن ينهوا مهمتهم خلال نصف ساعة وطول الفترة كان حفاظاً على المواطنين.