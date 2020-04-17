"لبيب": هناك مقترحات مقدمة لحماية وحدات المرور من نشر "كورونا"

توقف تام في عمليات بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى توقع العديد من خبراء السيارات من حدوث تكدس ضخم عند إعادة فتح التراخيص مرة أخرى.

وفي هذا الصدد إبراهيم لبيب الرئيس التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري لـ"الوطن" أن توقف التراخيص سبب أضرارا كبيرة على تجار السيارات، بسبب توقف البيع بشكل تام، مشيراً إلى أنه كان قرارا لا بد منه حتى يتم احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، نتيجة التجمعات التي كانت تشهدها وحدات المرور.

وأضاف أنه يتم حالياً العمل على وضع خطط لحماية ملاك السيارات من ترخيص السيارات وأيضاً حماية الموظفين في المرور عن طريق توفير أجهزة ومعدات طبية تعمل على عدم نقل العدوى أثناء التعامل.

وأشار إلى أن في خلال فترة التوقف الماضية، كان من المتوقع أن تكون هناك ما يقرب من مليون سيارة يتم ترخيصها من بين تجديد وتراخيص سيارات جديد، وهو ما سيدفع إلى إقبال كثيف على وحدات المرور، مؤكداً أن المجمعة ستعمل على الحد من انتشار الفيروس.