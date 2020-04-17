محلل سياسي: ترامب و"الصحة العالمية" اقترفا أخطاء جسيمة بشأن كورونا

قال الدكتور عاطف عبدالجواد، المحلل السياسي في واشنطن والخبير في الشؤون الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنظمة الصحة العالمية اقترفا أخطاء جسيمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "ترامب ماطل وتأخر ومنى نفسه أن الفيروس لا يمثل خطورته، وقال إن الفيروس يخضع لسيطرة تامة وكاملة داخل الولايات المتحدة وهو خطأ جسيم من جانب ترامب لأنه أضاع وقتا كبيرا مات خلاله الكثير من الأشخاص".

وتابع: "منظمة الصحة العالمية أخطأت ولم تحصل حتى اليوم على عينات من الفيروس من الصين سواء طلبت أم لم تطلب، وظلت حتى فبراير تعارض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ومعظم دول العالم بغلق الحدود مع الصين وفرض قيود على السفر وقالوا إنها قيود غير مبررة".

واستطرد: "المنظمة تتبع الأمم المتحدة وشأنها شأن بقية وكالات الأمم المتحدة، الأمم المتحدة معنية بتمثيل الدول الفقيرة النامية في وظائفها ومناصبها دون اعتبار كبير لمؤهلات هؤلاء ممثلي هذه الدول".

وأوضح: "مدير المنظمة اليوم هو وزير الخارجية الإثيوبي السابق وكان وزير للصحة قبل ذلك، وكان باحثا في مرض الملاريا في بداية حياته، لكنه ليس طبيبا وهو أول مدير عام للمنظمة لا يكون طبيبا، وهي نقطة عامة وأعتقد أنه فيما يتعلق بقرار ترامب لتعليق التمويل عن المنظمة فهي إذا كانت بحاجة فعلا لإصلاحات واسعة فليس هذا هو الوقت المناسب لتعليق هذه الأموال".