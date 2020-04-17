نبيلة عبيد: وجودي مع نادية الجندي دفعني للمشاركة في "سكر زيادة"

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن وجودها مع الفنانة نادية الجندي دفعها للمشاركة في مسلسل "سكر زيادة" الذي سيعرض في رمضان.

وأضافت خلال استضافتها عبر سكايب ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر": "تاريخي فوق الـ 86 فيلما والدور دا مختلف عنهم وأكتر، ودا اللي شدني للتركيبة اللي اخترعها صادق الصباح، وهي توليفة إني أنا ونادية الجندي نكون سوا وعارفة إن كل الناس منتظرة دا، ولم أتردد على الإطلاق أما اتعرض عليا".

وتابعت: "قالولي إن وائل إحسان معانا والعملاقة سميحة أيوب والجميلة الكوميدية هالة فاخر، وأما تتفرجوا عل العمل هتنسوا كورونا وتعيشوا مع حاجات دمها خفيف من ابتكار وائل إحسان".

واستطردت: "أنا بتكلم وأنا بترعش وكلي خوف لأني نازلة بعمل مشهد كله خوف، وقبل كدا كنا مضطربين وحاليا مضربين لأن الموضوع مختلف، ومضطربين بسبب التوقيت والحالة اللي فيها العالم كله، ومرعوبين ولكن مسلمين أمرنا لله، وبنقول إحنا مع ربنا وأولا وأخيرا عايزين نقدم للجمهور اللي بيحبنا وقاعد منتظرنا ومتغربين وربنا في الآخر هيقف معانا وهتشوفوا عمل دمه خفيف قوي".