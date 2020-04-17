الأرصاد: طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوي، أن يسود غدا الجمعة على القاهرة الكبرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 26

الإسكندرية 12 22

الزقازيق 13 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

والعالمية

مكة 22 37

الدوحة 23 28

الرياض 21 30