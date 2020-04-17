خالفوا حظر التجوال.. الشرطة الكينية تقتل 12 شخصا للحد من كورونا

قتلت الشرطة الكينية 12 شخصا لانتهاكهم حظر التجوال المعلن بسبب تفشي وباء كورونا، وهو عدد أكبر من الوفيات بالفيروس المسجلة في البلاد، والتي بلغت 11 وفاة، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وقال الناشط الحقوقي الكيني ويلفريد أولال: "هناك العديد من الوفيات، إنها 15 لكننا ما زلنا نتحقق من السبب، لذلك نؤكد على وفاة 12 بسبب مخالفة الحظر".

وأضاف: "يخشى الناس من الشرطة أكثر من فيروس كورونا، الناس يضعون أقنعة ليس لأنهم يخشون من المرض، بل يخشون أن يتم القبض عليهم وابتزازهم"، موضحا أن التوجيه بتعليق المحاكم في أعقاب تفشي المرض تحول إلى مخطط لكسب المال، حيث تعتقل الشرطة الناس وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة لأنه لا يمكنهم الطعن في المحكمة.

كانت الحكومة الكينية أعلنت حظر التجوال من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد بهدف منع انتشار الفيروس، وسجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، فضلا عن وفاة 11 شخصا، حتى مساء الخميس.